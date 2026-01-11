الأحد 11 يناير 2026
حوادث

مناظرة النيابة تكشف سبب مصرع سيدة على يد زوجها في عين شمس

اسعاف، فيتو
كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها بسبب خلافات بينهما بمنطقة جسر السويس دائرة قسم شرطة عين شمس، أنه تم العثور على جروح قطعية بمنطقة الرقبة والوجه وكذلك بالصدر والذراعين.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخلة شقتها بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر وبها جرح ذبحي في الرقبة.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

