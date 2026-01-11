ضبط 3 متهمين تحرشوا بسيدة واعتدوا عليها بالسب والضرب في الوراق

18 حجم الخط

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 أشخاص من جيران إحدى السيدات لتورطهم في أعمال بلطجة وتحرش.

ضبط 3 أشخاص بالجيزة لتورطهم في البلطجة والتحرش بسيدة



وكان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من السيدة المتضررة مفاده قيام 3 أشخاص من جيرانها بمعاكستها، وعند اعتراضها لهم اعتدى أحدهم عليها بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض"، مما أدى لإصابتها بكدمة بالرأس، قبل أن يفروا هاربين.

وبالتحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية أدت لتعدي أحدهم عليها بالضرب، بينما أنكروا حيازة أي أسلحة بيضاء.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار حرص أجهزة الأمن على التصدي لأعمال البلطجة وحماية المواطنين.

