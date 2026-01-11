الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"الجوازات" تواصل تيسير استخراج الوثائق لكبار السن وذوي الهمم

الداخلية تواصل تفعيل
الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات للتيسير على كبار السن
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة  حقوق الإنسان، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وفي هذا السياق، واصلت  الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والإنسانية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المترددين على مقارها بمختلف محافظات الجمهورية، وبما يتماشى مع احترام كرامة المواطن وضمان حصوله على الخدمة بسهولة ويسر.

وشملت هذه الجهود رصد الحالات الإنسانية والمرضية بين المتقدمين للحصول على الخدمات، حيث قامت الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية باستقبال كبار السن والحالات المرضية والإنسانية، والعمل على إنهاء إجراءاتهم في أقرب وقت ممكن وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأكدت  وزارة الداخلية  استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الشرطية، وتيسير استخراج المستندات الرسمية بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجوازات والهجرة الخدمات الشرطية حقوق الإنسان تسهيل الإجراءات كبار السن ذوى الاحتياجات الخاصة أخبار وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط عامل بتهمة التحرش بسيدتين في السلام

كثافات متحركة، حالة المرور اليوم الأحد في القاهرة والجيزة والقليوبية

ضبط 185 سلاحا ناريا و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

بعد بدء غلقه 21 يوما، خريطة التحويلات المرورية على الطريق الدائري للقوس الغربي

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية.. حبس سائق سيارة نقل صدم سيارة شقيق إيمان العاصي.. وضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بطريق الروبيكي–العاشر من رمضان

الميكروباص اتعجن، مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بطريق بورسعيد–المنزلة

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في محل ملابس بفيصل
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية