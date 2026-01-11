"الجوازات" تواصل تيسير استخراج الوثائق لكبار السن وذوي الهمم

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا السياق، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والإنسانية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المترددين على مقارها بمختلف محافظات الجمهورية، وبما يتماشى مع احترام كرامة المواطن وضمان حصوله على الخدمة بسهولة ويسر.

وشملت هذه الجهود رصد الحالات الإنسانية والمرضية بين المتقدمين للحصول على الخدمات، حيث قامت الأقسام التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية باستقبال كبار السن والحالات المرضية والإنسانية، والعمل على إنهاء إجراءاتهم في أقرب وقت ممكن وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الشرطية، وتيسير استخراج المستندات الرسمية بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

