السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الدهب أحمد المسلماني بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا علي المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر المجوهرات في محافظة البحيرة وإصابة مرافقه، وألزمت المتهمين بأداء مبلغ مليون وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.

وشهدت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة.

 

المتهم لم يراع الأيام الحرم

وقالت النيابة العامة إن المتهم لم يراع الأيام الحرم وقتل المجني عليه في يوم وقفة عيد الأضحي المبارك، مستعينًا بالمتهم الثاني الذي كان يراقب تحركات المجني عليه لصالح المتهم الأول الذى كان بيت النية علي ارتكاب الجريمة وقتل المتهم الأول، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الأول سرق محل المجني عليه، وبعدما تقدم ببلاغ ضده فر هاربًا، ثم عاد مبيتًا العزم وعاقدًا النية علي قتل المجني عليه، للانتقام منه.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم، لرئيس مباحث رشيد، والطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهما فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر، كما استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين.

