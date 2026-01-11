الأحد 11 يناير 2026
حوادث

عاطل يعتدي على المارة بسلاح أبيض في الشرقية والأمن يكشف التفاصيل

عاطل يعتدي على المارة
عاطل يعتدي على المارة بسلاح أبيض فى الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض والتعدي على المارة بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية، تم فحص الواقعة للوقوف على حقيقتها.

عاطل يتعدى على المارة بالسلاح أبيض  فى الشرقية
عاطل يتعدى على المارة بسلاح أبيض فى الشرقية

عاطل بحوزته مخدر آيس يعتدي على شخصين بالشرقية 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المجني عليهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وبسؤالهما قررا بتضررهما من قيام جارهما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض، بالإضافة إلى كمية من مخدر الآيس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

