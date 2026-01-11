ضبط بؤر إجرامية ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة بأسوان (صور)

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.



وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

نتائج المداهمات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري، وسرقة بالإكراه، وضرب، بمحافظة أسوان وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم: حوالي نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة: حشيش، بانجو، هيدرو، آيس، هيروين، كوكايين، 7650 قرص مخدر، 29 قطعة سلاح ناري: رشاش جرينوف، 8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فرد خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 73 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في النشاط الإجرامي.

