ضبط المتهم بسرقة محل تجارى في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة جهاز تابلت من داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين تلقى  قسم شرطة أول الرمل بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بتضرره من قيام آخر بسرقة جهاز تابلت خاص بشقيقه، بأسلوب المغافلة، من داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جهاز التابلت المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

