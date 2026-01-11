الأحد 11 يناير 2026
حوادث

لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل مقتل مسنة على يد ربة منزل وابنتها في سوهاج

كشف ملابسات تغيب
كشف ملابسات تغيب سيدة مسنة بسوهاج وضبط مرتكبي واقعة قتلها
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب سيدة مسنة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

تغيب سيدة مسنة بسوهاج

تلقى مركز شرطة المنشأة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتغيب نجلة عمه (سيدة مسنة) عقب خروجها من منزلها، مشيرًا إلى أنها تعاني من أمراض الشيخوخة وضعف في الذاكرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى قيام ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بذات الدائرة، باستدراج السيدة المجني عليها إلى منزلهما، ثم مغافلتها والتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، مما أدى إلى وفاتها، وذلك بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة، كما أرشدتا عن مكان إخفاء جثمان المتوفاة، وضُبطت العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

