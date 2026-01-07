النيابة الإدارية تواصل تسلم ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد

18 حجم الخط

تواصل هيئة النيابة الإدارية، تسلم الملفات الخاصة بمسابقة التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، وفق الجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

وكان المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تفقد الاستعدادات بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.

الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور – مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من السادة المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.

واستعرض الأمين العام، للمستشار رئيس الهيئة، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدًا على تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.