وكيل التعليم بالفيوم يشدد على توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل لجان الامتحانات

تابع الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 225/ 2026، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها، وانضباط اللجان، وشملت الجولة مدرسة الشواشنة الابتدائية 2، ومدرسة الشواشنة الإعدادية، التابعتين لإدارة يوسف الصديق التعليمية.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، كنترولات المدارس واللجان وأكد على ضرورة تهيئة مناخ مناسب وهادئ للطالبات لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين للهاتف المحمول داخل اللجان، ووجه بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وشفافية.

تفعيل غرفة عمليات المديرية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للعمل على مدار اليوم، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها في صورة منظمة تليق بمكانة تعليم الفيوم.

الالتزام بقواعد سير الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد على التزام العاملين بالمدارس بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية السليمة وعدم اصطحاب التليفون المحمول، منعًا للمساءلة القانونية لجميع العاملين، وتوفير التهوية والإضاءة داخل اللجان

متابعات وكيل مديرية التربية والتعليم

كما تابعت رشا يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدرسة أبوصير دفنو، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، واطمأنت على انتظام الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة لسير اللجان.

وشددت على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وأكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والحرص على راحة الطلاب داخل اللجان، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

