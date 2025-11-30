مدير تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة وسير امتحانات نوفمبر

18 حجم الخط

أجرى ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط جولة ميدانية بعدد من المدارس لمتابعة سير الدراسة وامتحانات شهر نوفمبر، والاطمئنان على التزام المدارس بتطبيق التعليمات التنظيمية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على متابعة انضباط العملية التعليمية.

جولة ميدانية بعدد من مدارس المحافظة

وتفقد مدير تعليم دمياط الفصول الدراسية ولجان الامتحانات، واطلع على مستوى الانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

الاطمئنان على استعدادات المدارس

وخلال الجولة، وجه مدير المديرية بضرورة الالتزام الكامل بلوائح الانضباط المدرسي، ومتابعة تواجد المعلمين داخل الفصول، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لانتظام الدراسة طوال العام.

تأكيد على دعم العملية التعليمية

وأشار مدير تعليم دمياط إلى استمرار الجولات الميدانية للوقوف على أي ملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، بما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل وتحقيق أفضل أداء للطلاب خلال الامتحانات الشهرية.

