وكيل التعليم بأسيوط يتفقد 9 مدارس بالبداري لمتابعة خطط المناهج الدراسية 

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الإثنين جولة ميدانية تابع خلالها سير الدراسة بـ 9 مدارس بقرية النواورة بمركز البدارى للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف ويشدد على المتابعة المستمرة لخطط المناهج الدراسية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.. رافقه خلال الجولة جمال حافظ مدير إدارة البدارى التعليمية.

واستهل وكيل التعليم بأسيوط جولته بمتابعة سير الدراسة بمدرسة الشهيد بدر مصطفى هاشم الابتدائية المشتركة بالنواورة البالغ عدد فصولها 20 فصلا دراسيا، ثم زيارة مدرسة عزب النواورة الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 17 فصلا دراسيا، ثم مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة البالغ، ثم زار مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة، ومدرسة مصطفى بهجت للتعليم الأساسى بالنواورة، وتابع سير الدراسة وانتظام الطلاب فى الحضور تفعيلا للائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى.



كما استكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بقرية النواورة بتفقد سير الدراسة بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات، وتابع بعض الفصول والمعلمين ومدى التزامهم بالخطط الدراسية للمناهج ومطابقتها للخطة الزمنية، مشيدا بمستوى الطلاب وحرص المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى، ثم تابع سير الدراسة بمدرسة الشهيد على ماهر عبد العال الثانوية المشتركة بالنواورة، ثم تفقد فصول مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بالنواورة البالغ بمختلف المراحل الدراسية ومرحلة رياض الأطفال.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالبدارى بتفقد مدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات بالإضافة إلى مرحلة رياض الأطفال، وتابع بعض الفصول الدراسية واستمع إلى شرح المعلمين ومدى التزامهم بخطة المناهج الدراسية وتطابقها مع الخطة الزمنية.

وأشار وكيل وزارة التعليم بأسيوط إلى أنه تفقد خلال جولته بمدارس قرية النواورة بالبدارى بعض الفصول الدراسية وحضر بعض الحصص واستمع إلى شرح المعلمين وتابع خطة المناهج الدراسية ومدى مطابقتها بالخطة الزمنية للفصل الدراسى الأول وتابع مستوى الطلاب بالفصول وتابع بعض سجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول ومدى الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية.

كما وجه " دسوقى " - خلال جولته - مسئولى المتابعة الميدانية بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمتابعة المستمرة لخطط المناهج الدراسية ومطابقتها بالخطط الزمنية للفصل الدراسى الأول ومتابعة تنفيذ مهارات القراءة والكتابة للطلاب وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ومتابعة نسب الغياب يوميا وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة و الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران فضلا عن تكريم المعلمين المتميزين والطلاب الاوائل على مستوى الفصول والفرق الدراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية لاكتشاف الموهوبين.

