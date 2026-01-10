السبت 10 يناير 2026
وكيل التعليم بالفيوم يشدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب بلجان الامتحانات

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو
 تفقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 225/ 2026،  للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها، وانضباط اللجان، وشملت الجولة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ومدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة البحوث الرسمية للغات.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم

 كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اللجان وأكد على ضرورة تهيئة مناخ مناسب وهادئ للطالبات لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين للهاتف المحمول داخل اللجان،  ووجه بضرورة الالتزام  بالقواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وشفافية. 

تفعيل غرفة عمليات المديرية

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه قد تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية للعمل على مدار اليوم، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها في صورة منظمة تليق بمكانة تعليم الفيوم.

الالتزام بقواعد سير الامتحانات

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه شدد علي التزام العاملين بالمدارس بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية السليمة وعدم اصطحاب التليفون المحمول، منعا للمسائلة القانونية لجميع العاملين، وتوفير التهوية والإضاءة داخل اللجان.

متابعات وكيل مديرية التربية والتعليم

 كما تابعت رشا يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بعدد من المدارس بإدارتي طامية وسنورس، منها مدرسة قرني محمد علي موسى للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طامية التعليمية، واطمأنت على انتظام الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة لسير اللجان، وتابعتومدرسة الشهيد جمال حسين المغربى، التابعة لإدارة سنورس التعليمية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد: امتحانات النقل تسير بهدوء وانتظام

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات منتصف العام

 وشددت على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وأكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والحرص على راحة الطلاب داخل اللجان، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

