مع بدء الخطوات التنفيذية لإنشائها، 12 معلومة عن جامعة الغذاء الجديدة

أعلنت وزارتا التعليم العالي والزراعة بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم عن إنشاء جامعة الغذاء، باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الهادفة إلى دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي المصري، وأكدت الوزارتان بدء مناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الجامعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رقم (44) الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024، بالموافقة على بدء الصندوق في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

ونستعرض خلال هذا التقرير أهم المعلومات المتاحة عن جامعة الغذاء الجديدة.

معلومات عن أول جامعة للغذاء في مصر

تمثل جامعة الغذاء نموذجًا متقدمًا للجامعات المتخصصة التي تتبناها الدولة. إنشاؤها يعكس توجهًا واضحًا نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات القائمة على العلوم البينية. تعمل الجامعة على ربط التعليم بالبحث العلمي والتطبيق العملي في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة. تهدف إلى دعم المشروعات القومية من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي. تساهم في تحديد المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي. تضم خمس كليات متخصصة تشمل الزراعة الذكية، والإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، وتكنولوجيا العمليات الغذائية، والميكنة الزراعية. تضم الجامعة أيضا مركز بحوث الغذاء وحاضنة لريادة الأعمال. تعتمد الجامعة على شراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية وتعاون مع جامعتي القاهرة وبنها. إلى جانب جامعات أخرى متخصصة في مجالات النقل واللوجستيات وعلوم الرياضة والسياحة. تستهدف بناء منصة أكاديمية وبحثية متكاملة تربط بين إدارة المياه والأمن الغذائي. تم تشكيل لجان بالمجلس الأعلى للجامعات لاعتماد البرامج الدراسية للجامعة. من المتوقع أن تبدأ في استقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم 2026-2027.

