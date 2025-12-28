اليوم الاول، اقبال كثيف علي المراجعات المجانية للشهادة الإعدادية بالفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم:إن إدارة إطسا التعليمية بدأت تنظيم مراجعات مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في إطار دعم العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، في جميع المواد الدراسية، بمركز التنمية المهنية باطسا، بهدف رفع المستوى التحصيلي للطلاب، ودعم الطلاب غير القادرين.

إقبال غير مسبوق

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن المراجعة المجانية بدأت اليوم في مادة اللغة العربية بإدارة إطسا التعليمية، وشهدت إقبالًا غير مسبوق من طلاب الشهادة الإعدادية بنين وبنات، وسيتم التعميم خلال الأيام المقبلة علي باقي الإدارات التعليمية.

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التقي مديري مراحل التعليم العام والفني بالإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2026/2025، لصفوف النقل

تعليمات امتحانات صفوف النقل

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المراحل بالالتزام بتطبيق قواعد الامتحانات، والانتهاء من تجهيز اللجان بجميع المدارس، والمتابعة الفنية اليومية لأعمال الامتحانات من خلال قيادات المديرية، والإدارات التعليمية، ولجان المتابعة الشاملة، والالتزام الكامل بضوابط الأمن والسلامة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتشديد على سرية الامتحانات، والانضباط في أعمال الكنترول والتصحيح والرصد، وتشكيل فريق من العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، لمتابعة الاستعدادات النهائية باللجان ورصد التجهيزات اللازمة ونشرها على الصفحة الإعلامية لمديرية التربية والتعليم بالفيوم

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على سرعة التعامل مع أي طارئ في حينه، مع ضرورة التواصل الدائم بين المدارس والإدارات والمديرية لضمان انتظام سير الامتحانات بكل دقة ونزاهة

