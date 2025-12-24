وكيل التعليم بأسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت

18 حجم الخط

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الأربعاء جولة تفقدية لـ 3 مدارس بمنفلوط لمتابعة تدريب طلاب المرحلة الإعدادية على نظام امتحانات البوكليت والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة ورافقه خلال الجولة قدرى حسن مدير إدارة منفلوط التعليمية.

تكريم الطالبات المتميزات فى اللغة الإنجليزية

واستهل وكيل التعليم بأسيوط جولته بتفقد سير الدراسة بمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات وزار بعض الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية وتابع مستوى الطالبات موجها بتكريم بعض الطالبات المتميزات فى اللغة الإنجليزية ثم تابع سير الدراسة بمدرسة منفلوط الإعدادية بنات مشيدا بمستوى الطالبات وتميزهن والتزامهن بالحضور المدرسى.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بمنفلوط بتفقد سير الدراسة بمدرسة ابو العباس للتعليم الأساسى وتابع بعض الفصول الدراسية واستمع إلى شرح المعلمين ومدى التزامهم بخطة المناهج الدراسية وتطابقها مع الخطة الزمنية.

تدريب الطالبات على نظام امتحانات البوكلت

وتابع وكيل الوزارة خلال زيارته بعض المدارس الإعدادية بمنفلوط تدريب الطالبات على نظام امتحانات البوكلت والذى سيطبق هذا العام على طلاب الشهادة الإعدادية كما حاور الطلاب حول أهمية الكتاب المدرسى وكتاب التقييمات المدرسية لكافة المواد الدراسية والتى لن يخرج عنها امتحانات الفصل الدراسى الأول دون الحاجة إلى كتب خارجية أو دروس خصوصية، وذلك وفقا لتصريحات وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فضلا عن تكثيف المراجعات النهائية لكافة المواد الدراسية وتدريب الطلاب بمختلف المراحل الدراسية على نظام الامتحانات وكيفية الإجابة النموذجية على الأسئلة.

كما تابع وكيل التعليم بأسيوط بعض الحصص واستمع إلى شرح المعلمين وتابع خطة المناهج الدراسية ومدى مطابقتها بالخطة الزمنية للفصل الدراسى الأول وتابع مستوى الطلاب بالفصول وتابع بعض سجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول ومدى الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية.

