وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يتفقد المدرسة الرسمية الدولية بإدارة النوبارية التعليمية

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يرافقه شريف الشلمة وكيل المديرية، بإجراء جولة تفقدية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة المدرسة الرسمية الدولية بإدارة النوبارية التعليمية.

جاء ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية ومتابعة انتظام حضور الطلاب بمدارس الإدارات التعليمية، وتفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

انتظام سير العملية التعليمية

تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، كما قام بمتابعة الكراسات والتقييمات، وتحاور مع الطلاب بشأن المناهج الدراسية والوقوف على مستوى تحصيلهم العلمى، وكلف موجهى عموم المواد الدراسية بمتابعة المعلمين وإعداد تقارير بهم.

الالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، نسب حضور الطلاب بكل فصل وتسجيل الغياب في دفاتر الحضور والغياب، موجها بضرورة الالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية.

واطمأن على تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية وممارسة الأنشطة التربوية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

جدير بالذكر أن المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية تضم أربعة فصول دراسية لمرحلة رياض الأطفال و٦ فصول دراسية للمرحلة الابتدائية بإجمالي ١٥٦ تلميذا وتلميذة.

