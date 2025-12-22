استعدادا لـ امتحانات الترم، وكيل التعليم بالفيوم يلتقي رؤساء كنترولات المدارس الابتدائية

18 حجم الخط

امتحانات الترم، عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كنترولات المدارس الابتدائية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لأعمال رصد التقييمات، والاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التي تبدأ خلال يناير المقبل.

تعليمات أعمال الكنترولات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم علي الانتهاء الفوري من رصد جميع التقييمات، وسجلات الرصد بدقة تامة، واعتماد جميع التقييمات وكشوف رصد الدرجات من معلم المادة والمعلم الأول ومدير المدرسة، ومراعاة الانضباط والدقة في جميع إجراءات الكنترول، وتوقيع إقرارات الموانع لجميع أعضاء الكنترول وخروج أصحاب الموانع من التشكيل.

تعليمات التصحيح

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدة تعليمات لضمان سير أعمال التصحيح بحيادية تامة، منها منع التصحيح داخل المدرسة بعد الساعة 7 مساءً،و توقيع المعلم ثلاثيًا على ورقة الإجابة، ورصد الدرجات باللغة العربية، وتشكيل الكنترول بتكليف رسمي من مدير المدرسة وتحديد تاريخ بدء العمل، واختيار أفضل العناصر من العاملين بالمدرسة للانضمام إلى الكنترول.

تسهيلات لطلاب الدمج

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بـ امتحانات الترم لطلاب الدمج والحالات المرضية، خاصة الطلاب المحولين من مستشفى 57357، مع التأكيد على مراعاة ظروفهم الصحية والإنسانية أثناء التقييم والامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن تقديم الدعم الكامل لهم داخل المدارس، وفقًا لما تقره اللوائح والتعليمات المنظمة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ضرورة رصد الدرجات يدويًا في الشيت الورقي، مع متابعة أو مراجعة كشوف الدرجات من معلمي المواد وملفات الإنجاز أثناء رصد الدرجات.

