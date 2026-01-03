السبت 03 يناير 2026
وكيل التعليم بالفيوم يتابع امتحانات المواد غير المضافة لصفوف النقل

متابعة الامتحانات، فيتو
تابع الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لجان امتحانات المواد غير المضافة لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2025/ 2026.

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنين، عادل غطاس الإعدادية، ومصطفى أحمد علي التعليم الأساسي.

الالتزام بتعليمات الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات، وتطبيق التعليمات الوزارية بكل دقة، وتوفير مناخ آمن ومريح للطلاب.

غرفة العمليات منعقدة علي مدار الساعة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات من التعامل الفوري مع أي شكوى أو طارئ لضمان استقرار اللجان، وأكد وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

جولة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

كما تابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رشا يوسف، عددًا من المدارس بإدارة سنورس التعليمية لمتابعة انطلاق امتحانات النقل المواد غير المضافة إلى المجموع، شملت الجولة مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، واطمأنت على انتظام سير الامتحانات، كما تابعت غرفة الكنترول وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

أمين مجلس التعليم التكنولوجي يطالب بإعادة النظر في تطبيق البكالوريا التكنولوجية

التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدرسة المصرية الألمانية فرع أكتوبر

وشددت وكيل المديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء وانتظام، وضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

