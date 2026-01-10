تعليم البحيرة: انتظام جميع اللجان الامتحانية لصفوف النقل من دون مشكلات

18 حجم الخط

حرص يوسف الديب وكيل الوزارة بالتربية والتعليم بالبحيرة، على متابعته الميدانية، لضمان سير العملية الامتحانية بأقصى درجات الانضباط والشفافية، حيث اطمأن على انتظام عملية توزيع مظاريف الأسئلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية المتبعة، والتأكد من سلامة الأختام على المظاريف قبل تحركها إلى مقار اللجان، لضمان وصولها في الوقت المحدد وبسرية تامة.

​توفير الأجواء المناسبة للطلاب

​وعقب الاطمئنان على خروج مظاريف الأسئلة، ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات بمقر ديوان المديرية، حيث تواصل بشكل مباشر مع مديري الإدارات التعليمية للتأكد من وصول مظاريف الأسئلة في المواعيد المحددة دون أي تأخير، موجهًا ب​توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان بالإضافة إلى ​جاهزية الأطقم الإدارية والطبية للتعامل مع أي طارئ.

تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان

​ومن داخل غرفة العمليات، أكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تعمل كخلية نحل لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، ​مشيدا بجهود القائمين على مركز التوزيع كما ثمن دقة التنظيم وسرعة الاستجابة، متمنيًا لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق في امتحاناتهم وعام دراسي موفق.

وانطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢ بمدارس البحيرة، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس ٢٢ من الشهر الجارى بجميع المراحل التعليمية المختلفة (صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والصم وضعاف السمع والمكفوفين وصفوف النقل للمرحلة الثانوية).

إنهاء كافة استعدادات الامتحانات

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها للامتحانات، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وحرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير المدارس وتجهيز اللجان، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتعاون الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت في محيط المدارس، لتوفير بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وتذليل أية عقبات قد تواجه لجان سير الامتحانات، وحل المشكلات أولًا بأول، مؤكدًا على الالتزام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الإمتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

