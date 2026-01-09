الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

أستاذ اعلام عين شمس: ربط الدراسة النظرية بسوق العمل الفعلي أهم أهداف الجامعات المتخصصة

دكتور دينا فاروق
دكتور دينا فاروق أبوزيد
تتبنى وزارة التعليم العالي توجهًا معاصرًا نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة التي تستهدف ربط التعليم بسوق العمل، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، ويأتي هذا التوجه استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، والحاجة إلى كوادر مؤهلة في مجالات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.

من جانبها قالت أ.د. دينا فاروق أبوزيد، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، عميدة كلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر: إن فكرة الجامعات المتخصصة تقوم على ترسيخ مبدأ الدراسات العلمية الدقيقة، وهو ما أكدته الأبحاث العلمية خلال السنوات الماضية التي أثبتت وجود حاجة ملحّة للتعمق في مجالات التخصص، إلى جانب توفير برامج أكاديمية متخصصة تلبي متطلبات هذه المجالات، مضيفه تعد الجامعات المتخصصة ترجمة عملية لما أثبتته الدراسات من ضرورة إنشاء كيانات تعليمية تعنى بالتخصصات الدقيقة، بما يسهم في توسيع دائرة الاهتمام بهذه المجالات ويحدث تأثيرا واضحا على المستويين البحثي والمهني.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن ربط الدراسة النظرية بسوق العمل الفعلي يُعد أحد أهم أهداف الجامعات المتخصصة، حيث يسهم في تخريج كوادر قادرة على الالتحاق بسوق العمل بشكل أسرع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

كما تلعب هذه الجامعات دورًا محوريا على المستويات المحلي والإقليمي والدولي من خلال التكامل والتعاون الدولي، لتقديم خريج مؤهل قادر على التعامل بكفاءة في السوق العالمي، ومواكبة أحدث التطورات، والقدرة على المنافسة محليا ودوليا.

الجامعات المتخصصة التعليم العالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وزارة التعليم العالى مصر 2030

