السبت 10 يناير 2026
محافظات

اليوم، انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/ 2026 في الدقهلية

امتحانات النقل للفصل
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، فيتو
تنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، لمراحل النقل في التعليم الأساسي (الإعدادي) والشهادة الإعدادية، ومراحل النقل بالتعليم الثانوي العام والفني بمحافظة الدقهلية.

واستعدت مدارس الدقهلية لاستقبال طلابها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، لمراحل النقل.

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، لمراحل النقل في التعليم الأساسي (الإعدادي) والشهادة الإعدادية، ومراحل النقل بالتعليم الثانوي العام والفني.

 

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026

وتنطلق الامتحانات وفقًا لجدول الامتحانات وفقًا للمواعيد التالية:

· المرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع إلى السادس): تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 14 يناير 2026.
· المرحلة الإعدادية:
 · الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام ومهني): من 10 إلى 14 يناير 2026.
 · الصف الثالث الإعدادي (عام ومهني): من 15 إلى 22 يناير 2026.
· المرحلة الثانوية (عام):
 · الصف الأول الثانوي: من 10 إلى 17 يناير 2026.
 · الصف الثاني الثانوي: من 10 إلى 15 يناير 2026.
· التعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري): يبدأ يوم 10 يناير 2026 وينتهي في 22 يناير

 

أما التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 10 إلى 11 يناير وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 12 يناير، وبالنسبة تعليم المكفوفين للصف الثالث من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 14 يناير، وللصفوف الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 إلى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 إلى 17 يناير.

 

جدول الصم والبكم 

وبالنسبة للصم وضعاف السمع للصف الثالث الابتدائي من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 13 يناير والصف الثامن من 10 إلى 12 يناير، الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 حتى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 حتى 18 يناير.

 

تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي، مدير تعليم الدقهلية، وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن سير الامتحانات في أجواء منضبطة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

