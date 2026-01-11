«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

18 حجم الخط

التحية والسلام ، نرى كثيرا من الناس هذه الأيام يتبادلون التحية فيما بينهم بعبارات غربية وبلغات مختلفة بعضها عربى وغير عربى، فهل يثابون على تحيتهم أم أن الثواب فقط على تحية السلام عليكم والرد عليكم السلام ورحمة الله؟

وأجاب الشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر ــ رحمه الله - فقال: التحية بين الناس أمر مألوف منذ القدم، ولكل جماعة طريقتها الخاصة فى التحية وقد يكون بعضها موضع نقد ونفور عند جماعة أخرى لكن لها دلالاتها الطيبة المحمودة فى عرفهم.

حق المسلم على المسلم

والسلام والتحية حق للمسلم على أخيه المسلم، وإلقاء السلام سنة والرد فرض، قال صلى الله عليه وسلم: “حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس ” متفق عليه.، وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: “ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ” متفق عليه.

إفشاء السلام من السنة

ولما كان الإسلام دين الحب والسلام كان من السنة إفشاء السلام ودعم أركانه فى كل المجالات، ومن مظاهر ذلك التحية، وهى أدنى ما يعمل فى هذا السبيل لعدم الكلفة البدنية أو المالية، ولأثرها الطيب فى النفوس، ولهذا رغب الإسلام فيها، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى إجابة السائل عن أى خصال الإسلام خير (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) أى من المسلمين قال شراح الحديث توفيقا بين الأحاديث.

وكان السلام مفتاح الصلة بين الملائكة والمخلوق الجديد وهو آدم عليه السلام فعندما نفخ الله فيه الروح قال له اذهب فسلم على أولئك ــ نفر من الملائكة جلوس ــ فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، رواه البخارى ومسلم، وفى بيان أثره يقول الحديث الذى رواه مسلم ( ألا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم ).

والتحية بالسلام بديل عن تحية الجاهلية: عم صباحا، عم مساء، وهى تشبه ما تعارف الناس عليه اليوم من مثل:صباح الخير، ومساء الخير، بون جور، جود مورننج، بونسوار، جود نايت.

يبدأ السلام بالابتسام

وإلقاء السلام والتحية سنة لها ثوابها، والرد واجب يعاقب من تركه، ويجزئ عن الجماعة واحد، وبدء السلام بالابتسامة والمصافحة باليد اليمنى، والرد بأحسن منها "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته" أما العبارات الأخرى فليس لها هذا الثواب، وإن كان لها ثواب الدعاء بالخير، ولا يجب الرد عليها، ولو رد بمثل هذه العبارات كان مجرد دعاء وهو حر يقوله او لا يقوله.

ويرى النووى أن الأفضل عدم الرد بهذه العبارات زجرا لمن بدأ بها فى تخلفه وإهماله لتحية الإسلام، وتأديبا له ولغيره فى الاعتناء والاهتمام بالابتداء بالسلام.

خيرهما الذى يبدأ بالسلام

واختتم الشيخ عطية صقر فتواه بقوله: على المسلم أن يرفع صوته بالسلام، ويتلفظ بكلماته ويشير بيده إن كان من يسلم عليه بعيدا عنه ولا يسمع صوته مع ضرورة المبادرة بالتحية، فيبدأ المسلم إخوانه بالسلام قبل أن يتكلم؛ لأن من يبدأ بالسلام هو الأفضل عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: (... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) فى مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: “ يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير” البخاري.

