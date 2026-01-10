الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات المنيا في عام 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و562 ألفًا و78 خدمة طبية علاجية ووقائية عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا خلال عام 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

إجراء 37 ألفًا و350 عملية جراحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن 28 مستشفى بالمحافظة قدمت مليونًا و938 ألفًا و217 خدمة طبية، شملت مليونًا و231 ألفًا و800 خدمة بالعيادات الخارجية، و481 ألفًا و621 خدمة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب إجراء 37 ألفًا و350 عملية جراحية، وتنفيذ 40 ألفًا و864 تحليلًا طبيًا، والموافقة على 146 ألفًا و582 قرار علاج على نفقة الدولة، كما ساهمت 85 قافلة علاجية في تقديم 81 ألفًا و609 خدمات طبية، استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى استحداث وتطوير خدمات متخصصة في عدة مستشفيات، منها توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى أورام سمالوط، وإنشاء وحدات عناية متوسطة وعيادات ماموجرام بمستشفى العدوة، وتفعيل أقسام الأشعة التداخلية بمستشفى كبد ملوي، وتطوير وحدات عناية الأطفال بمستشفى مطاي، وافتتاح وحدة PICU وتجهيز وحدة عناية القلب بمستشفى الفكرية، وتركيب جهاز OCT لتشخيص أمراض الشبكية بمستشفى رمد المنيا، وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى حميات المنيا، إضافة إلى إنشاء وحدات تخدير وعناية جراحية بمستشفى صدر المنيا.

مراكز الرعاية الأولية قدمت 6 ملايين و623 ألفًا و861 خدمة من خلال 390 وحدة

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مراكز الرعاية الأولية قدمت 6 ملايين و623 ألفًا و861 خدمة من خلال 390 وحدة، حيث استقبلت مليونًا و131 ألفًا و140 مواطنًا، ووفرت 72 ألف علبة لبن للأطفال المستحقين، وقدمت خدمات طب الأسنان لنحو 300 ألف مواطن، كما استفادت مليون و397 ألفًا و488 مواطنة من خدمات الصحة الإنجابية، فيما تلقى مليون و591 ألفًا و799 مواطنًا خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب تقديم مليون و235 ألفًا و612 خدمة وقائية وتنفيذ 895 ألفًا و822 تطعيمًا ضمن برامج التحصين.

وأضاف أن الوزارة واصلت الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لنشر الإرشادات الصحية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض، كما تم تكثيف الجولات المرورية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

