السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: مستشفى فايد التخصصي قدم مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل

مستشفي فايد التخصصي
مستشفي فايد التخصصي
18 حجم الخط
ads

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية نجح في تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة التشغيل، والتوسع المدروس في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

المستشفى قدّم أكثر من ربع مليون خدمة بالعيادات الخارجية

وأوضح بيان للهيئة أن المستشفى قدّم أكثر من ربع مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و121,028 خدمة طوارئ، إلى جانب 14,888 خدمة بالقسم الداخلي، كما نجح الفريق الطبي في إجراء 11,108 عمليات جراحية بمختلف التخصصات، بما يؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة على مدار الساعة.

وأضاف البيان أن المستشفى سجل معدلات مرتفعة في تقديم خدمات الرعاية الحرجة والمتخصصة، حيث تم تقديم 1,097 خدمة داخل الحضّانات، و1,682 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أكثر من نصف مليون فحصًا معمليًا وتشخيصيًا باستخدام أحدث أجهزة التحاليل والأشعة، بما يدعم سرعة ودقة التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى فايد التخصصي يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية بإقليم قناة السويس، ونموذجًا متقدمًا للمستشفيات الذكية التي تعتمد على التشغيل الرقمي، ونظم المعلومات الصحية، والملف الطبي الإلكتروني الموحد، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة ومتواصلة.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرًا، تشمل 12 سرير رعاية مركزة، و44 سريرًا داخليًا، إلى جانب 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، فضلًا عن 12 حضّانة للأطفال المبتسرين، و20 وحدة للغسيل الكلوي، و2 رعاية وسيطة، ما يجعلها صرحًا طبيًا متكاملًا قادرًا على تقديم خدمات تخصصية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة الحكومة

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة في 2025

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية وإدارية مدرّبة وفق أحدث النظم العالمية، ويعمل وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، مع تطبيق صارم لمعايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى، بما يعزز ثقة المنتفعين ويرفع معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي اسماعيلية الهيئة العامة للرعاية التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية المتكاملة الخدمات المقدمة العيادات الخارجية العامة للرعاية الصحية خدمات الرعاية الصحية محافظات المرحلة الأولى لهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل مستشفى فايد التخصصى

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة في 2025

الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص أكثر من 1000 منشأة خلال 2025

الصحة: فحص 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري

انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر -In Egypt We Care»

لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

الصحة: الخط الساخن 105 يستجيب لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بالوادي الجديد خلال 2025

ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

خدمات

المزيد

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية