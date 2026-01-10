الرعاية الصحية: مستشفى فايد التخصصي قدم مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية نجح في تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، في إنجاز يعكس كفاءة منظومة التشغيل، والتوسع المدروس في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

المستشفى قدّم أكثر من ربع مليون خدمة بالعيادات الخارجية

وأوضح بيان للهيئة أن المستشفى قدّم أكثر من ربع مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و121,028 خدمة طوارئ، إلى جانب 14,888 خدمة بالقسم الداخلي، كما نجح الفريق الطبي في إجراء 11,108 عمليات جراحية بمختلف التخصصات، بما يؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة على مدار الساعة.

وأضاف البيان أن المستشفى سجل معدلات مرتفعة في تقديم خدمات الرعاية الحرجة والمتخصصة، حيث تم تقديم 1,097 خدمة داخل الحضّانات، و1,682 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أكثر من نصف مليون فحصًا معمليًا وتشخيصيًا باستخدام أحدث أجهزة التحاليل والأشعة، بما يدعم سرعة ودقة التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى فايد التخصصي يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية بإقليم قناة السويس، ونموذجًا متقدمًا للمستشفيات الذكية التي تعتمد على التشغيل الرقمي، ونظم المعلومات الصحية، والملف الطبي الإلكتروني الموحد، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وآمنة ومتواصلة.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 60 سريرًا، تشمل 12 سرير رعاية مركزة، و44 سريرًا داخليًا، إلى جانب 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، فضلًا عن 12 حضّانة للأطفال المبتسرين، و20 وحدة للغسيل الكلوي، و2 رعاية وسيطة، ما يجعلها صرحًا طبيًا متكاملًا قادرًا على تقديم خدمات تخصصية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية وإدارية مدرّبة وفق أحدث النظم العالمية، ويعمل وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، مع تطبيق صارم لمعايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى، بما يعزز ثقة المنتفعين ويرفع معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.

