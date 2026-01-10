السبت 10 يناير 2026
الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص أكثر من 1000 منشأة خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على أقسام الأشعة بالمستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز الرقابة ورفع كفاءة منظومة الأشعة وضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى والعاملين.

الحملات شملت 182 مستشفى ومركز أشعة بمختلف المحافظات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات شملت 182 مستشفى ومركز أشعة بمختلف المحافظات، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والطبية، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

في السياق ذاته، كشف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، عن إجراء معاينات ميدانية لـ 2059 منشأة طبية على مستوى الجمهورية، ضمن إجراءات الترخيص وتجديد التراخيص، لضمان الاستخدام الآمن لأجهزة الأشعة وفق الضوابط العلمية والقانونية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجي، إلى صدور تراخيص لـ 1039 منشأة خلال العام، تشمل:
• 911 منشأة بأجهزة أشعة مؤينة
• 128 منشأة بأجهزة أشعة غير مؤينة (حكومية وغير حكومية) بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والوقائية.

وفي إطار حماية العاملين بالمجال، أكد الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية لـ 13,915 طبيبًا وفنيًا، للتأكد من التزامهم بالحدود الآمنة والحفاظ على صحتهم المهنية.

تخسر السيدات 20% من كثافة العظام خلاله، تأثير سن اليأس على الصحة

الصحة: فحص 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري

وأكدت الوزارة استمرار جهود المتابعة والرقابة الدورية، ودعم المنشآت الصحية فنيًا وتنظيميًا، لضمان تقديم خدمات أشعة آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الحكومية.

