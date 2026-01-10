السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة في 2025

مستشفيات البحيرة
مستشفيات البحيرة
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 22 مليونًا و844 ألفًا و172 خدمة طبية، عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحيرة، خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، في إطار رؤية «مصر 2030».

المستشفيات قدمت 10 ملايين و940 ألفًا و619 خدمة طبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 10 ملايين و940 ألفًا و619 خدمة طبية، شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة والحضانات، العلاج الطبيعي، والعمليات الجراحية.

تفعيل العيادات المسائية في 19 مستشفى

وأضاف أنه تم تفعيل العيادات المسائية في 19 مستشفى، مقدمة مليونًا و715 ألفًا و397 خدمة، إلى جانب 10,231 خدمة تشخيص «عن بُعد» و66,817 خدمة من خلال 72 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن أبرز أعمال التطوير والتجهيزات في المستشفيات تضمنت:
• توفير تجهيزات وأجهزة حديثة في 16 مستشفى، وافتتاح وحدات متخصصة (سموم، جهاز هضمي وكبد، تغذية علاجية، تجميل وحروق أطفال، مزارع بكتيرية، هرمونات، دلالات أورام، رنين مغناطيسي، جراحة يد، عظام أطفال، أمراض دم، أورام، وجه وفكين).
• زيادة أسرّة الرعاية المركزة والداخلي في مستشفيات كفر الدوار، الرحمانية، إيتاي البارود، الدلنجات، رشيد، حوش عيسى.
• تفعيل خدمات (مناظير جهاز هضمي، أشعة مقطعية بالصبغة، إيكو، عناية متوسطة، غسيل كلوي، حقن مناعي للأورام، منظار قولون).
• استحداث وحدات (تأهيل أطفال الشلل الدماغي، علاج طبيعي أطفال، نساء وتوليد، روماتيزم، معمل بكتيريولوجي).

وقال إنه في مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 9 ملايين و303 آلاف و415 خدمة (استقبال، عيادات، علاج طبيعي، تطعيمات، صحة إنجابية)، إضافة إلى 2 مليون و600 ألف و138 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد الدكتور إسلام عبد الله عزايم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حصول وحدتي إذابة الجلطة والسكتة الدماغية بمستشفيي صدر دمنهور وإيتاي البارود على الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية (الثامنة لدمنهور)، مع تطوير مركز تدريب الأسنان.

وتابع أنه تم تقديم 121 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات والفرق المجتمعية، بالإضافة إلى المرور على 7226 منشأة طبية غير حكومية، و15,125 منشأة غذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص أكثر من 1000 منشأة خلال 2025

تخسر السيدات 20% من كثافة العظام خلاله، تأثير سن اليأس على الصحة

وأكدت الوزارة استمرار الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية الصحية الشاملة العلاج الطبى الصحة والسكان بمحافظة البحيرة رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزارة الصحة بالمحافظة وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص أكثر من 1000 منشأة خلال 2025

الصحة: فحص 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري

انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر -In Egypt We Care»

لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

الصحة: الخط الساخن 105 يستجيب لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025

الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بالوادي الجديد خلال 2025

الصحة: جولة تفقدية بمستشفيات البحر الأحمر لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

خبير بحلف الناتو يكشف خطة إسرائيل وأمريكا لضرب طهران والاستيلاء على النفط

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

من التريند إلى الكلبش، مؤدو المهرجانات في مصيدة الكلمات

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

البلدي بـ 113 جنيهًا، أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية