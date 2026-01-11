الأحد 11 يناير 2026
التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

قررت النيابة العامة تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحريق الذي اندلع بمحرقة نفايات تابعة لمستشفى قصر العيني أمام مبنى معهد السموم، وبيان أسبابه وملابساته.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان سبب اندلاعه، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة الاستعلام عن وجود أي إصابات أو خسائر مادية جراء الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطارها بنتائج الفحص فور الانتهاء منها.

حريق بمستشفى قصر العيني 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محرقة نفايات تابعة لمستشفى قصر العيني، أمام مبنى معهد السموم، وعلى الفور دفعت  الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل محرقة نفايات تابعة لمستشفى قصر العيني، أمام مبنى معهد السموم.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

أما إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

معهد السموم اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الحماية المدنية الوقاية من الحر الوقاية من الحرائق حرائق الزيت المشتعلة

الجريدة الرسمية