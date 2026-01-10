السبت 10 يناير 2026
جراحة دقيقة لاستئصال ورم خبيث بالمخ لشاب في مستشفى 15 مايو النموذجي

مستشفي 15 مايو
مستشفي 15 مايو
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو النموذجي في إجراء جراحة معقدة وفريدة من نوعها لأول مرة بالمستشفى، تم خلالها استئصال ورم خبيث بالمخ لمريض باستخدام تقنية "جراحة المخ واليقظة".
 

​تفاصيل الحالة والتشخيص الطبي 


وقالت وزارة الصحة إنه: ​استقبل المستشفى مريضًا في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من نوبات صرعية متكررة وصداع حاد ومستمر لا يستجيب للمسكنات التقليدية. 

وعقب إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعة، تبين وجود "ورم نجمي" بالفص الأمامي للمخ، وهي منطقة شديدة الحساسية لكونها المسؤولة عن الوظائف العليا مثل الذاكرة، وجزء حيوي من مراكز الكلام والحركة.


​تحدي الجراحة والتقنية المستخدمة 

​نظرًا لخطورة موقع الورم، قرر الفريق الطبي الاعتماد على تقنية "جراحة اليقظة"، حيث أُجريت العملية والمريض مستيقظ تمامًا بدلًا من التخدير الكلي.

 استهدفت هذه التقنية الحفاظ على القدرات اللغوية والحركية للمريض وضمان عدم المساس بالأنسجة السليمة المحيطة بالورم.
​استغرقت الجراحة عدة ساعات، تضمنت تخاطبًا مستمرًا مع المريض لاختبار وظائفه العقلية لحظة بلحظة؛ حيث طلب منه إجراء عمليات حسابية، واستدعاء ذكريات قريبة وبعيدة، والتحدث بجمل مركبة أثناء الجراحة، وذلك لضمان سلامة المراكز العصبية الحيوية.


​نتائج العملية

كللت العملية بنجاح تام، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على كافة الوظائف الحيوية للمريض، وقد غادر المريض المستشفى وهو بحالة صحية جيدة ودون أي مضاعفات حركية أو لغوية.

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات المنيا في عام 2025

مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة الحكومة


يأتي ذلك في إطار جهود الفريق الطبي بالمستشفى لتقديم أحدث البروتوكولات العلاجية والجراحية، وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة وزارة الصحة والسكان.

