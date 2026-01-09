الصحة: فحص 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 4 ملايين و17 ألفًا و922 طالبًا ضمن أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025/ 2026.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة النشء والشباب، ودعم منظومة الصحة المدرسية، بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للطلاب، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومشكلات سوء التغذية

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الفحص يُنفذ وفق بروتوكولات معتمدة تضمن الجودة والدقة، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومشكلات سوء التغذية، وتوفير المتابعة والإحالة اللازمة.

4515 فريق عمل للصحة المدرسية بجميع المحافظات

أضافت الدكتورة رشا أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، أن الإجمالي المستهدف يبلغ 4 ملايين و938 ألفًا و189 طالبًا في القطاع الريفي، بنسبة إنجاز 81.3%، من خلال 4515 فريق عمل للصحة المدرسية بجميع المحافظات، خلال 80 يوم عمل.

