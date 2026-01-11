"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

18 حجم الخط

شراكة أكاديمية مع جامعة جنوة تعكس رؤية الجامعة للانفتاح الدولى وتبادل الخبرات

د. هالة المنوفي: إعداد طبيب أسنان يجمع بين التميز العلمى والالتزام المهنى هدفنا الأساسي

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، في أجواء احتفالية مميزة، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي الدولي مع جامعة جنوة الإيطالية، الذي يمثل نموذجا ناجحا للشراكات العلمية العابرة للحدود، ويسهم في تأهيل كوادر طبية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

وجاءت الاحتفالية برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي يولي اهتماما بالغا بدعم الكفاءات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالمعايير العالمية، وحضر الحفل نخبة من السفراء والمستشارين وممثلي الملحقيات الثقافية للدول العربية، تقديرا لدور الجامعة الريادي في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة.

وأكدت د. هالة المنوفي، رئيس الجامعة وعميد كلية طب الأسنان أن الكلية تضع في صدارة أولوياتها تطوير العملية التعليمية من خلال الدمج بين التدريس الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الانفتاح على المؤسسات الدولية، بما يعزز من كفاءة الخريجين، ويخدم سوق العمل المتطور.

وأضافت د. هالة المنوفي: "نحن نؤمن بأن طبيب الأسنان الناجح هو من يجمع بين العلم والمهارة والأخلاق المهنية، إلى جانب الحرص على التعلم المستمر، فهذه هي الركائز الحقيقية للتميز في هذا المجال."

وتابعت: "أتمنى أن تكونوا سفراء للعلم والانضباط والتميز، وأشدد على كلمة التميز، لأنه أصبح طوق النجاة في ظل المنافسة الشديدة بسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها."

ويعد التعاون مع جامعة جنوة الإيطالية خطوة مهمة في تدويل التعليم، ونقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية إلى الطلاب، في ضوء رؤية الجامعة لتخريج أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة عالميا، والمساهمة في النهضة الصحية والتنموية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

