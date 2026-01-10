الصحة: مستشفى نجع حمادي العام ينجح في استئصال أورام ليفية لسيدة بوزن 5 كيلو

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لسيدتين كانتا تعانيان من أورام ليفية متقدمة بالرحم، تسببت في نزيف مهبلي حاد ومضاعفات صحية خطيرة.

استئصال كلي للرحم لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا

ففي الحالة الأولى، أجرى الفريق الطبي عملية استئصال كلي للرحم لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد معاناتها لمدة عامين من نزيف مهبلي مزمن أدى إلى إصابتها بأنيميا شديدة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود ورم ليفي ضخم بالرحم وصل وزنه إلى نحو 5 كيلوجرامات، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وقبل العملية، تم نقل كيسي دم للمريضة لتحسين حالتها الصحية، ثم تقرر علاجها على نفقة الدولة.

أثناء الاستكشاف الجراحي للبطن تبين وجود تضخم كبير بالرحم نتيجة الورم

وأثناء الاستكشاف الجراحي للبطن، تبين وجود تضخم كبير بالرحم نتيجة الورم، ليتم استئصاله بالكامل بنجاح، مع إرسال العينة للتحليل الهستوباثولوجي.

وتم حجز المريضة بقسم النساء والتوليد لمتابعة حالتها، حيث استقرت حالتها الصحية.



أما الحالة الثانية، فتعود لمريضة تبلغ من العمر 30 عامًا، وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء شديد نتيجة نزيف مهبلي حاد، حيث كشفت الفحوصات إصابتها بأنيميا شديدة بلغ معها مستوى الهيموجلوبين 6 فقط، مع وجود تاريخ مرضي لإجراء عمليتين قيصريتين.



وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات العاجلة، ونقل أربع وحدات دم من نفس فصيلة المريضة، إلى جانب إعطائها المحاليل الطبية لتحسين حالتها العامة.

وبإجراء الأشعة التليفزيونية، تبين وجود ورم ليفي كبير في الجدار الخلفي للرحم بحجم 8 × 9 سم.

وتم تحضير المريضة وإجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم الليفي مع الحفاظ الكامل على الرحم، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًا مهمًا نظرًا لصغر سن المريضة وإمكانية الحفاظ على فرصها الإنجابية مستقبلًا، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها وتحسن مؤشرات الدم.



وأكدت إدارة المستشفى أن هاتين العمليتين تمتا بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي والتمريضي، وضمن خطة وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة.

