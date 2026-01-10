السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: مستشفى نجع حمادي العام ينجح في استئصال أورام ليفية لسيدة بوزن 5 كيلو

مستشفي نجع حمادي
مستشفي نجع حمادي
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لسيدتين كانتا تعانيان من أورام ليفية متقدمة بالرحم، تسببت في نزيف مهبلي حاد ومضاعفات صحية خطيرة.

 

استئصال كلي للرحم لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا

ففي الحالة الأولى، أجرى الفريق الطبي عملية استئصال كلي للرحم لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد معاناتها لمدة عامين من نزيف مهبلي مزمن أدى إلى إصابتها بأنيميا شديدة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود ورم ليفي ضخم بالرحم وصل وزنه إلى نحو 5 كيلوجرامات، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

 

وقبل العملية، تم نقل كيسي دم للمريضة لتحسين حالتها الصحية، ثم تقرر علاجها على نفقة الدولة.

 

أثناء الاستكشاف الجراحي للبطن تبين وجود تضخم كبير بالرحم نتيجة الورم

وأثناء الاستكشاف الجراحي للبطن، تبين وجود تضخم كبير بالرحم نتيجة الورم، ليتم استئصاله بالكامل بنجاح، مع إرسال العينة للتحليل الهستوباثولوجي. 

وتم حجز المريضة بقسم النساء والتوليد لمتابعة حالتها، حيث استقرت حالتها الصحية.


أما الحالة الثانية، فتعود لمريضة تبلغ من العمر 30 عامًا، وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء شديد نتيجة نزيف مهبلي حاد، حيث كشفت الفحوصات إصابتها بأنيميا شديدة بلغ معها مستوى الهيموجلوبين 6 فقط، مع وجود تاريخ مرضي لإجراء عمليتين قيصريتين.


وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات العاجلة، ونقل أربع وحدات دم من نفس فصيلة المريضة، إلى جانب إعطائها المحاليل الطبية لتحسين حالتها العامة.

 وبإجراء الأشعة التليفزيونية، تبين وجود ورم ليفي كبير في الجدار الخلفي للرحم بحجم 8 × 9 سم.
وتم تحضير المريضة وإجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم الليفي مع الحفاظ الكامل على الرحم، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًا مهمًا نظرًا لصغر سن المريضة وإمكانية الحفاظ على فرصها الإنجابية مستقبلًا، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها وتحسن مؤشرات الدم.

مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة الحكومة

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة في 2025


وأكدت إدارة المستشفى أن هاتين العمليتين تمتا بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي والتمريضي، وضمن خطة وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراء الفحوصات الطبية الهيموجلوبين الفحوصات الطبية اللازمة أورام ليفية النساء والتوليد خطة وزارة الصحة علي نفقة الدولة قسم النساء والتوليد محافظة قنا مضاعفات صحية مستشفي نجع حمادي العام مستشفي نجع حمادي وزارة الصحة ورم ليفي

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات المنيا في عام 2025

الرعاية الصحية: مستشفى فايد التخصصي قدم مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة البحيرة في 2025

الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص أكثر من 1000 منشأة خلال 2025

الصحة: فحص 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي الجاري

انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر -In Egypt We Care»

لا تتجاوز الـ 50 جنيها، معهد التغذية يطرح فطارا متكاملا للبروتين والطاقة والألياف

الصحة: الخط الساخن 105 يستجيب لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

المزيد
الجريدة الرسمية