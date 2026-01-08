يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

18 حجم الخط

حذر معهد التغذية من أن القلق أصبح أحد أبرز أمراض العصر، لما له من تأثيرات مباشرة في السلوك الغذائي والصحة العامة، خاصة في أوقات التوتر والحزن سواء في المنزل أو العمل أو الدراسة.

عند التعرض للضغط النفسي يفرز الجسم هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإحساس بالتوتر

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الجسم، عند التعرض للضغط النفسي، يفرز هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإحساس بالتوتر والضغط، وهو ما يرسل إشارات للجسم بأنه في حاجة سريعة إلى طاقة.

وأشار إلى أن السكريات هي أسرع مصدر للطاقة، يلجأ كثيرون بشكل لا واعٍ إلى تناول الحلويات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم.



وأوضح معهد التغذية أن هذا الارتفاع يحفز إفراز هرمون الدوبامين، الذي يمنح شعورًا مؤقتًا بالسعادة والراحة، إلا أن هذا الإحساس لا يدوم طويلًا، وسرعان ما يعود التوتر مجددًا مع استمرار إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول.

علاقة دائرية بين القلق والرغبة في تناول السكريات

وأكد معهد التغذية أن هذه الحالة تخلق علاقة دائرية بين القلق والرغبة في تناول السكريات، ما قد يؤدي إلى أعراض جسدية مثل الصداع والإرهاق.

وتابع: “مع انخفاض مستوى السكر لاحقًا، يشعر الشخص بالتعب وتقلب المزاج، فيعاود البحث عن السكر مرة أخرى”.



وأكد معهد التغذية أن كسر هذه الدائرة يتطلب الوعي بتأثير التوتر في الجسم، والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، مع إدارة الضغوط النفسية بطرق صحية للحفاظ على التوازن الجسدي والنفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.