الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

علاج القلق والتوتر،
علاج القلق والتوتر، فيتو
18 حجم الخط

حذر معهد التغذية من أن القلق أصبح أحد أبرز أمراض العصر، لما له من تأثيرات مباشرة في السلوك الغذائي والصحة العامة، خاصة في أوقات التوتر والحزن سواء في المنزل أو العمل أو الدراسة.

 

عند التعرض للضغط النفسي يفرز الجسم هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإحساس بالتوتر

وأوضح المعهد القومي للتغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الجسم، عند التعرض للضغط النفسي، يفرز هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإحساس بالتوتر والضغط، وهو ما يرسل إشارات للجسم بأنه في حاجة سريعة إلى طاقة. 

وأشار إلى أن السكريات هي أسرع مصدر للطاقة، يلجأ كثيرون بشكل لا واعٍ إلى تناول الحلويات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم.


وأوضح معهد التغذية  أن هذا الارتفاع يحفز إفراز هرمون الدوبامين، الذي يمنح شعورًا مؤقتًا بالسعادة والراحة، إلا أن هذا الإحساس لا يدوم طويلًا، وسرعان ما يعود التوتر مجددًا مع استمرار إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول.

 

علاقة دائرية بين القلق والرغبة في تناول السكريات

وأكد معهد التغذية أن هذه الحالة تخلق علاقة دائرية بين القلق والرغبة في تناول السكريات، ما قد يؤدي إلى أعراض جسدية مثل الصداع والإرهاق. 

وتابع: “مع انخفاض مستوى السكر لاحقًا، يشعر الشخص بالتعب وتقلب المزاج، فيعاود البحث عن السكر مرة أخرى”.

نصائح معهد التغذية لتخفيف حرقان المعدة للمرأة الحامل

معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون


وأكد معهد التغذية أن كسر هذه الدائرة يتطلب الوعي بتأثير التوتر في الجسم، والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، مع إدارة الضغوط النفسية بطرق صحية للحفاظ على التوازن الجسدي والنفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلوكوز الصحة العامة السلوك الغذائي السكريات العادات الغذائية الضغوط النفسية الصحة المعهد القومي للتغذية الكورتيزول القومي للتغذية تناول الحلويات هرمون الدوبامين هرمون الكورتيزول تناول السكريات تناول السكر نظام غذائي متوازن معهد التغذية

مواد متعلقة

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027

"الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد

الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة بلبن الأم

التأمين الصحي الشامل: إدراج 59 دواءً جديدًا خلال 2025

الصحة: خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية

الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان مخالفًا في 4 محافظات
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم، لذيذة وسهلة التحضير

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية