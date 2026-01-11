فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، بكلمات بسيطة، عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن سعادته لفوز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا سعادته لتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وزير خارجية الإمارات يتفاعل وساويرس يرد

وقال المهندس نجيب ساويرس عن فوز المنتخب وتأهله للدور نصف النهائي في بطولة الأمم الأفريقية: "الحمد لله..."

وتفاعل وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد مع سعادة المهندس نجيب ساويرس، وعلق على تغريدته، غبر منصة "أكس"، فقال: "ألف مبروك"

ليرد المهندس نجيب ساويرس على وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، فقال: "الفرح فرحنا كلنا... أشكرك"



يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 فى المباراة التى أقيمت، أمس السبت، على ملعب أدرار بالمغرب، ليصعد منتخب مصر للدور نصف نهائى أمم أفريقيا لمواجهة السنغال.

المنتخب يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا ويقابل السنغال

وحقق المنتخب الفوز، بعد أداء قوي، ليصل بذلك إلى نصف نهائي البطولة، ويضرب موعدًا مع منتخب السنغال، الذي فاز ببطولة أفريقيا في البطولة السابقة.

فوز منتخب مصر على كوت ديفوار، فيتو

وسجل للمنتخب عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح، وسيطر منتخب الفراعنة على اللقاء منذ بدايته، وظهر بشكل مختلف عن أدائه أمام منتخب بنين، في دور الـ16.

ونجح منتخب مصر، في الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار، بثلاثية مقابل هدفين في إطار مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبوصول المنتخب المصري للدور نصف النهائي، يكون قد اكتمل عقد المربع الذهبي الأفريقي، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب نيجيريا، بينما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

