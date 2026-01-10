أخبار مصر اليوم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة.. افتتاح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا.. وغلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

انطلقت منذ لحظات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمحافظتي القاهرة والجيزة لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

وأكدت المديريات أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات داخل اللجان الامتحانية، من تعقيم الفصول وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يبدأ وفد من ممثلي غرفة شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم في مكة المكرمة، مباحثات ولقاءات مهمة ومكثفة مع نظرائهم السعوديين استعدادا لموسم الحج.

وينضم الوفد إلى بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالأراضي المقدسة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل معرض "أسواق اليوم الواحد" بمحافظة المنيا، ضمن جولته التفقدية المستمرة لمتابعة منظومة الأمن الغذائي على مستوى المحافظات، ودعم المشروعات التموينية والإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي.

كان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها توفير السلع الأساسية، ضبط الأسواق، تعزيز المخزون الاستراتيجي، ودعم المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع الغذائي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السلعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة مفاجئة إلى مقلب العبور، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن الأوضاع البيئية والصحية بالموقع، والذي يُعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتي القاهرة والقليوبية.

ويقع مقلب العبور على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويعاني من تراكمات تاريخية للمخلفات ممتدة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في أضرار بيئية وصحية جسيمة على المناطق السكنية المحيطة.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز.

وأوضحت وزارة الطيران المدني في بيان له، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب تلقي محاضر الحصر العددي من جميع اللجان الخاصة بالدوائر الـ27 التي أُعيدت بقرارات وأحكام قضائية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الماضية، لنظر التظلمات المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز

وأوضح أنه بعد مراجعة تفصيلية لكشوف توقيعات الناخبين وأوراق التصويت، والفصل في جميع التظلمات، وإضافة أصوات المصريين في الخارج، تم اعتماد النتائج النهائية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى بولاق الدكرور العام؛ لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروع، وذلك في ختام جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن جولة اليوم هدفت إلى المتابعة الدقيقة للتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين.

أوضحت محافظة الجيزة أن أعمال الغلق تبدأ اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا فقط، مع إعادة فتح الطريق الدائري بكامل طاقته المرورية ورفع جميع المعدات عقب انتهاء الأعمال يوميًا.

