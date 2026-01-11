الأحد 11 يناير 2026
أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

د صلاح فوزى
د صلاح فوزى
علق الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، علي صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب ضمن قائمة الأعضاء المعينين.

رئيس الجمهورية

وقال فوزى: “في البداية أتوجه بخالص الشكر للثقة الغالية التي أولانا إياها السيد رئيس الجمهورية، وعلى وعد أمام الرئيس وأمام الوطن وأمام المولى - جل وعلا- أن يكون الإخلاص هو دربنا لهذا الوطن خدمةً لشعبنا.. ذلك القرار تكليف وطنى أشرف به، وأتعهد بتحمل المسؤولية في خدمة الوطن والبلاد.. تحيا مصر".  

القائمة المعلنة للمعينين

وتضمنت القائمة المعلنة للمعينين في مجلس النواب 2026 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسماء بارزة ضمت وزيرين هما وزير الخارجية السابق سامح شكري ووزير التعليم العالي الأسبق أشرف الشيحي، ورئيس جهاز رقابي سابق هو المستشار هشام بدوي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الداعية المعروف عمرو الورداني، والفقيه الدستوري صلاح فوزي. 

الجريدة الرسمية