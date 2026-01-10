وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

18 حجم الخط

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بزيارة مفاجئة إلى مقلب العبور، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن الأوضاع البيئية والصحية بالموقع، والذي يُعد الموقع المؤقت للتخلص من المخلفات المتولدة من محافظتي القاهرة والقليوبية.

ويقع مقلب العبور على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويعاني من تراكمات تاريخية للمخلفات ممتدة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في أضرار بيئية وصحية جسيمة على المناطق السكنية المحيطة، وجاءت الزيارة بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري الجهاز، وأحمد عاطف، رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وتفقدت الدكتورة منال عوض أوضاع المقلب على أرض الواقع، واطلعت على حجم التراكمات والمخاطر الناتجة عنها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا، لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.



منع دخول أي مخلفات جديدة اعتبارًا من أول أبريل المقبل

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للغلق التدريجي للمقلب، مع منع دخول أي مخلفات جديدة إليه اعتبارًا من أول أبريل المقبل، والبدء الفوري في تنفيذ أعمال التسوية وإعادة التشكيل والفرد والتغطية، تمهيدًا لتنفيذ التأهيل البيئي الكامل للموقع.

كما شددت الدكتورة منال عوض على التعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات، لتنفيذ أعمال التأهيل البيئي وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يتم تسليم الموقع بعد الانتهاء من أعمال التأهيل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.

وأكدت الوزيرة أن خطة الغلق الآمن ستُنفذ على مراحل تدريجية تمتد لمدة عام كامل، وصولًا إلى الغلق النهائي الكامل للمقلب بحلول عام 2027، مشيرة إلى أن الدولة تولي ملف إدارة المخلفات اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالصحة العامة وحماية البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإزالة التراكمات التاريخية للمخلفات، وتطبيق حلول متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

