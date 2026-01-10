بالأسماء، الوطنية للانتخابات تعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة في 27 دائرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب تلقي محاضر الحصر العددي من جميع اللجان الخاصة بالدوائر الـ27 التي أُعيدت بقرارات وأحكام قضائية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الماضية، لنظر التظلمات المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز.

وأوضح أنه بعد مراجعة تفصيلية لكشوف توقيعات الناخبين وأوراق التصويت، والفصل في جميع التظلمات، وإضافة أصوات المصريين في الخارج، تم اعتماد النتائج النهائية، والتي جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة:

الدائرة الثالثة (مركز البدرشين): فوز أبو بكر علي غريب.

الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور): فوز حسام المندوه.

الدائرة السابعة (قسم العمرانية): فوز جرجس لاوندي، ومحمد علي عبد الحميد.

الدائرة التاسعة (قسم الهرم): فوز محمد سلطان محمد علي، ووسيم كمال عثمان.

الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر): فوز أحمد علي جبيلي.

الدائرة الثانية عشرة (مركز منشأة القناطر): فوز علي سمير رجب، ومجدي محمد الطويل، وطارق الطويل.

محافظة الفيوم:

الدائرة الثالثة (مركز سنورس): فوز طه عبد التواب، وحمادة سليمان عودة، وحمد محمود.

محافظة المنيا:

الدائرة الأولى (قسم أول المنيا): فوز علي فهمي إسماعيل، وأحمد حسين علي، وسيد عبد الوهاب.

الدائرة الثالثة (مركز مغاغة): فوز محمود عبد الحفيظ، وحمادة محمد محمد، وحسين حسني غيتة، وإيهاب خالد فتح الباب.

الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص): فوز السيد مجدي، وحازم فاروق طه.

الدائرة الخامسة (مركز ملوي): فوز وائل إسماعيل، ومحمد مصطفى، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير.

الدائرة السادسة (مركز دير مواس): فوز علاء علي قدري.

محافظة أسيوط:

الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط): فوز محمد حمدي دسوقي، وعلاء الدين محمود، وعلاء عبد الغني علي.

الدائرة الثانية (مركز القوصية): فوز إبراهيم عبد النذير، ويونس عمر، ومحمد الباشا راشد، وهمام إسماعيل.

الدائرة الثالثة (مركز أبو تيج): فوز عمران موسى عمران، ومحمد علي رشوان.

محافظة الوادي الجديد:

دائرة مركز الداخلة: فوز تامر عبد القادر.

محافظة سوهاج:

دائرة البلينا: فوز محمود حمدي أحمد، ونور الدين أبو ستيت.

محافظة الأقصر:

الدائرة الثانية (مركز القرنة): فوز عبد الستار محمد رضا.

الدائرة الثالثة (مركز إسنا): فوز أحمد رمضان إبراهيم إسماعيل.

محافظة أسوان:

الدائرة الأولى (قسم أول أسوان): فوز مدحت ركابي عبد الرحمن.

الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة): فوز محمد هلال خليل.

الدائرة الرابعة (مركز إدفو): فوز محمد أبو الخير عبد العاطي.

محافظة الإسكندرية:

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه): فوز هشام إبراهيم الرحماني.

محافظة البحيرة:

الدائرة الرابعة (مركز المحمودية): فوز خالد عبد الجواد محمد أبو أحمد.

الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى): فوز ممدوح عبد السميع.

الدائرة السادسة (مركز الدلنجات): فوز محمد الدامي.

الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة): فوز عاصم عبد العظيم، ومحمد عبد الشفيع بلتاجي.

