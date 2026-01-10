السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتخفيضات 20%، وزير التموين يفتتح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا

وزير التموين
وزير التموين
18 حجم الخط

 افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل معرض "أسواق اليوم الواحد" بمحافظة المنيا، ضمن جولته التفقدية المستمرة لمتابعة منظومة الأمن الغذائي على مستوى المحافظات، ودعم المشروعات التموينية والإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي.

جولة وزير التموين بمحافظة المنيا

 كان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها توفير السلع الأساسية، ضبط الأسواق، تعزيز المخزون الاستراتيجي، ودعم المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع الغذائي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السلعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ويتفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المشروعات والمنشآت التموينية بمحافظة المنيا، في إطار متابعة منظومة توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل الزيارة إلى جانب افتتاح «سوق اليوم الواحد»، تفقد مصنع سكر أبو قرقاص، بالإضافة إلى زيارة صومعة بني مزار للوقوف على جاهزيتها وقدرتها التخزينية، بما يسهم في دعم منظومة تداول السلع الاستراتيجية.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للقطاع التمويني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللواء عماد كدواني محافظ المنيا توفير السلع الأساسية شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق أسواق اليوم الواحد المنيا

مواد متعلقة

وزير التموين يتفقد عددًا من المشروعات بالمنيا اليوم

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

غدا، مؤتمر صحفي للوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة

التموين تدرس إنشاء منظومة رقمية لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية للحد من الهدر والفاقد

"التموين": تطبيق «كارت المفتش» لتطوير منظومة الرقابة على المخابز

اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد

أخبار مصر اليوم، الأقباط يستقبلون السيسي بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ خطى المونوريل، إقامة شوادر لبيع السلع استعدادا لرمضان

"التموين" تطلق منظومة رقمية متكاملة لمتابعة المخزون والأسعار وحماية المستهلك
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

خدمات

المزيد

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية