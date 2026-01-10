بتخفيضات 20%، وزير التموين يفتتح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا

18 حجم الخط

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل معرض "أسواق اليوم الواحد" بمحافظة المنيا، ضمن جولته التفقدية المستمرة لمتابعة منظومة الأمن الغذائي على مستوى المحافظات، ودعم المشروعات التموينية والإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي.

جولة وزير التموين بمحافظة المنيا

كان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها توفير السلع الأساسية، ضبط الأسواق، تعزيز المخزون الاستراتيجي، ودعم المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع الغذائي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السلعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المشروعات والمنشآت التموينية بمحافظة المنيا، في إطار متابعة منظومة توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل الزيارة إلى جانب افتتاح «سوق اليوم الواحد»، تفقد مصنع سكر أبو قرقاص، بالإضافة إلى زيارة صومعة بني مزار للوقوف على جاهزيتها وقدرتها التخزينية، بما يسهم في دعم منظومة تداول السلع الاستراتيجية.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للقطاع التمويني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.

