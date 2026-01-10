السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل مصرع عامل بالهيئة في انفجار جهاز هيدروجين 

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
 أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز.

وفاة عامل أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا 

 وأوضحت وزارة الطيران المدني في بيان له، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الحادث على الفور والسيطرة عليه على نحو عاجل، فيما تتابع الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق.

كما لم يؤثر الحادث على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح أو سلامة المنشآت المجاورة، حيث تسير كافة العمليات بصورة طبيعية وآمنة.

