الأرصاد تكشف تفاصيل مصرع عامل بالهيئة في انفجار جهاز هيدروجين 

18 حجم الخط

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز.

وفاة عامل أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا

وأوضحت وزارة الطيران المدني في بيان له، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الحادث على الفور والسيطرة عليه على نحو عاجل، فيما تتابع الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق.

كما لم يؤثر الحادث على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح أو سلامة المنشآت المجاورة، حيث تسير كافة العمليات بصورة طبيعية وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.