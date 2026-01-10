توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي على لجان الجيزة في أول أيام الامتحانات

18 حجم الخط

شهدت لجان محافظة الجيزة، منذ قليل، توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل المدارس.

وانتظم الطلاب في دخول اللجان في المواعيد المحددة، مع اتخاذ المدارس الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عملية الدخول ومنع التكدس، كما تابع مسؤولو الإدارات التعليمية سير الامتحانات للتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب.

وأكدت الإدارات التعليمية عدم رصد أي معوقات تُذكر أثناء دخول الطلاب للجان في اليوم الأول، مشددة على استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التعليم بالجيزة أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول المعلنة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس، سواء من حيث تجهيز اللجان أو توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وفي السياق ذاته، وجهت مديرية التعليم بالجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدة أن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على قياس نواتج التعلم والفهم، وليس الحفظ فقط، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

ويأتي انطلاق امتحانات الترم الأول وسط متابعة مكثفة من القيادات التعليمية بالمحافظة، لضمان حسن سير الامتحانات دون معوقات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

