وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مصنع الخانكة لتدوير المخلفات البلدية الصلبة، لمتابعة سير أعمال التشغيل والتصنيع وإنتاج الوقود البديل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم مسار التحول الأخضر.

رافق الوزيرة خلال الجولة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري الجهاز، حيث تم استعراض مراحل التشغيل المختلفة بالمصنع، والتقنيات المستخدمة في معالجة المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل صديق للبيئة.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصنع الخانكة يُدار من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان)، ويستهدف معالجة أكثر من 300 ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المدافن الصحية وتعظيم الاستفادة من المخلفات.



إنتاج 55 ألف طن سنويًا من الوقود البديل

وأوضحت الوزيرة أن المصنع ينتج نحو 55 ألف طن سنويًا من الوقود البديل، الأمر الذي يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والالتزام بأعلى المعايير البيئية المعتمدة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.

وفي ختام الجولة، وجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في التوسع بخطوط الإنتاج بالمصنع، بما يدعم أنشطة إنتاج السماد والمادة العضوية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.