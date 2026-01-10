السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
18 حجم الخط
ads

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مصنع الخانكة لتدوير المخلفات البلدية الصلبة، لمتابعة سير أعمال التشغيل والتصنيع وإنتاج الوقود البديل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم مسار التحول الأخضر.

رافق الوزيرة خلال الجولة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري الجهاز، حيث تم استعراض مراحل التشغيل المختلفة بالمصنع، والتقنيات المستخدمة في معالجة المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل صديق للبيئة.
 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصنع الخانكة يُدار من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان)، ويستهدف معالجة أكثر من 300 ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المدافن الصحية وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
 

إنتاج 55 ألف طن سنويًا من الوقود البديل

وأوضحت الوزيرة أن المصنع ينتج نحو 55 ألف طن سنويًا من الوقود البديل، الأمر الذي يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والالتزام بأعلى المعايير البيئية المعتمدة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.

وفي ختام الجولة، وجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في التوسع بخطوط الإنتاج بالمصنع، بما يدعم أنشطة إنتاج السماد والمادة العضوية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائم بأعمال وزير البيئة المخلفات البلدية الصلبة المخلفات البلدية المدافن الصحية الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خفض الإنبعاثات الكربونية جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات محافظة القليوبية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

بدء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالجيزة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة

توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي على لجان الجيزة في أول أيام الامتحانات (فيديو وصور)

اليوم، بدء امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالجيزة

روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

قصة الغراب في القرآن الكريم والحكمة من اختياره للدفن وحكم التشاؤم منه

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية