المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

كأس الأمم الأفريقية، تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى المغرب الأربعاء المقبل لمتابعة مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويبلغ مجموع الألقاب التي توجت بها المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في نسخة أمم أفريقيا المغرب 2025 عدد 12 لقبًا.

وتتصدر مصر القائمة بـ 7 ألقاب، تليها نيجيريا (3 ألقاب) والمغرب (1 لقب) والسنغال (1 لقب).

ويلتقي منتخب مصر ضد السنغال في السابعة مساء الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي فيما يجمع نصف النهائي الآخر مواحهة المغرب ضد نيجيريا في العاشرة مساء نفس اليوم.

وشهدت مباريات أمم أفريقيا بعد إقامة 48 لقاء عقب انتهاء دور ربع النهائي “ دور الثمانية” وقبلها دور ثمن النهائي ودور المجموعات، إحراز عدد 119 هدفا حتى الآن.

أهداف أمم أفريقيا 2025

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا، وشهد دور ربع النهائي إحراز 10 أهداف، لتبلغ عدد أهداف وحصيلة أمم أفريقيا 119 هدفا بعد انتهاء دور الثمانية.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة على الأراضي المغربية.

وكان أول المنتخبات المتأهلة، السنغال، عقب الفوز على نظيره المالي مساء الجمعة الماضي، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بهدف نظيف.

كما فاز منتخب المغرب على الكاميرون، بهدفين نظيفين، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ليتأهل لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع نيجيريا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بالفوز على الجزائر 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور نصف النهائي بالفوز على كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ليلاقي منتخب السنغال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية

- السنغال.

- المغرب.

- نيجيريا.

- مصر.

