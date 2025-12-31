حصاد التنمية المحلية 2025.. إنجازات بيئية غير مسبوقة.. تراجع تلوث الهواء بالقاهرة والدلتا.. واستهداف خفضه 50% بحلول 2030

18 حجم الخط

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول جهود وزارة البيئة لتحسين جودة الهواء خلال عام 2025، مؤكدة تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الرصد البيئي، وخفض معدلات التلوث، ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.



خفض تلوث الجسيمات الصلبة واستهداف 50% بحلول 2030

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة نجحت في خفض تلوث الجسيمات الصلبة (PM10) بالقاهرة الكبرى والدلتا من 157 ميكروجرام/م³ عام 2015 إلى 102 ميكروجرام/م³ حاليًا، ضمن المستهدف الوصول إلى خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس.



تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء



وأوضحت الوزيرة أن عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية بلغ 121 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، مع العمل المستمر على رفع كفاءتها الفنية، إلى جانب الدفع بالمعامل المتنقلة لرصد جودة الهواء في المناطق الصناعية، من بينها محيط شركات إنتاج الغاز الطبيعي بمدينة إدكو، والامتداد الشرقي لمدينة بدر.



كما أشارت إلى ربط 96 منشأة صناعية كبرى بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بإجمالي 501 نقطة رصد، تشمل قطاعات الأسمنت، والأسمدة، وتوليد الكهرباء، والحديد والصلب.



جرد الانبعاثات الصناعية والإنذار المبكر



وأعلنت الوزيرة الانتهاء من المرحلة الثالثة من بروتوكول حصر وجرد الانبعاثات من المنشآت الثابتة، وإعداد تقرير نهائي تضمن تقدير أحمال ملوثات الهواء (طن/سنة)، وتحليل مساهمة القطاعات المختلفة وتحديد الأكثر تأثيرًا.



وفيما يخص منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، يتم التحديث اليومي لتوقعات نوعية الهواء على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإعداد 7 تقارير إنذار مبكر يوميًا، إلى جانب تقارير نمذجة تشتت الانبعاثات ونقاط الحرق، مع دراسة 58 منطقة مأهولة بالسكان وذات حساسية بيئية على مستوى الجمهورية.



رصد الضوضاء وعوادم المركبات



وأوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد محطات رصد الضوضاء بلغ 43 محطة، مع خطط لإنشاء محطة جديدة بمحافظة السويس بحلول 2026، كما يتم إعداد التقرير السنوي لمؤشرات الضوضاء، وإجراء قياسات بيئية داخل بيئة العمل، والمشاركة في إعداد المواصفات القياسية المصرية في مجال الصوتيات.



وفي إطار الحد من تلوث الهواء بعوادم المركبات، نفذت الوزارة خلال 2025 عدد 1109 حملات فحص على الطرق، شملت 15392 مركبة، وإعادة فحص المركبات غير المطابقة، إلى جانب تنفيذ برنامج فحص سنوي لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، شمل 2467 أتوبيسًا ديزل وغاز طبيعي.

مواجهة السحابة السوداء وتحسن جودة الهواء



وأكدت الوزيرة استمرار النجاحات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، حيث تم فتح 655 موقعًا لتجميع قش الأرز، وتسجيل 259 موقعًا لجمع ونقل المخلفات الزراعية، وإصدار 107 تراخيص

دعم المزارعين بـ125 معدة، وتجميع 2.7 مليون طن من قش الأرز، وحصاد 466,367 فدان ذرة، وتنفيذ 198 ندوة و1100 حملة توعوية، وتحرير 781 محضر حرق مكشوف



وأظهرت نتائج الرصد خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 3 نوفمبر 2025 تحسن جودة الهواء بنسبة 97% بالقاهرة الكبرى و95% بالدلتا و96% بأسيوط، مع تجنب انبعاثات تقدر بنحو 43,580 طنًا.



التشجير ومبادرة 100 مليون شجرة



وفي ملف التشجير، أشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تم زراعة نحو مليون و800 ألف شجرة حتى الآن، ومتابعة استدامتها، إلى جانب تشجير منطقة شق الثعبان، وإنشاء حزام شجري بطول 1350 مترًا، وتطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة، والمشاركة في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».



مشروع البنك الدولي وإدارة المخلفات



واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار التقدم في مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى» الممول من البنك الدولي، والذي شمل تشغيل نظام التنبؤ بنوعية الهواء، والتعاقد على توريد 100 حافلة كهربائية، وتطوير منظومة المخلفات، حيث تم تنفيذ أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وبلوغ نسبة تنفيذ المحطات الوسيطة بالمرصفا والخانكة 85%.



