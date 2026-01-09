روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار استعدادات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وحرص المديرية على دعم الطلاب وتوفير أفضل الوسائل التعليمية قبل انطلاق الامتحانات.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تعليم القاهرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وتقديم محتوى تعليمي موثوق ومجاني لجميع الطلاب.

روابط المراجعة النهائية لمادة الرياضيات لجميع الصفوف



وأتاحت مديرية التعليم بالقاهرة روابط المراجعة النهائية عبر نماذج إلكترونية، وجاءت كالتالي:



الصف الثالث الابتدائي

الصف الرابع الابتدائى

الصف الخامس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي



الصف الأول الإعدادي



الصف الثاني الإعدادي



الصف الأول الثانوي



الصف الثاني الثانوي (علمي – تطبيقات رياضيات)



الصف الثاني الثانوي (أدبي – رياضيات عامة)



الصف الثاني الثانوي (علمي – رياضيات بحتة)



وأوضحت المديرية أن هذه المراجعات تم إعدادها بعناية لتغطي أهم أجزاء المنهج، وتسهم في مساعدة الطلاب على الفهم الجيد والتدريب العملي، بما يضمن استعدادًا قويًا للامتحانات في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.