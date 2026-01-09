روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل

الجمعة 09 يناير 2026
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار استعدادات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وحرص المديرية على دعم الطلاب وتوفير أفضل الوسائل التعليمية قبل انطلاق الامتحانات.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تعليم القاهرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وتقديم محتوى تعليمي موثوق ومجاني لجميع الطلاب.

روابط المراجعة النهائية لمادة الرياضيات لجميع الصفوف
 

وأتاحت مديرية التعليم بالقاهرة روابط المراجعة النهائية عبر نماذج إلكترونية، وجاءت كالتالي:
 

الصف الثالث الابتدائي

الصف الرابع الابتدائى 

الصف الخامس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

الصف الأول الإعدادي

الصف الثاني الإعدادي

الصف الأول الثانوي

الصف الثاني الثانوي (علمي – تطبيقات رياضيات)

الصف الثاني الثانوي (أدبي – رياضيات عامة)

الصف الثاني الثانوي (علمي – رياضيات بحتة)

وأوضحت المديرية أن هذه المراجعات تم إعدادها بعناية لتغطي أهم أجزاء المنهج، وتسهم في مساعدة الطلاب على الفهم الجيد والتدريب العملي، بما يضمن استعدادًا قويًا للامتحانات في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

الجريدة الرسمية