السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في محل ملابس بفيصل

حريق فيصل
حريق فيصل
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل ملابس أسفل عقار سكني بشارع الملكة بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.

 


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى باقى أجزاء العقار وإنقاذ قاطنيه من جحيم النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت بالطابق الأرضي أسفل العقار، وامتدت داخل المحل قبل أن يتم السيطرة عليها ومنع امتدادها لباقي العقار.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتأمين المنطقة، فيما تولى فريق من رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق فيصل حريق محل ملابس الحماية المدنية حوادث الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بالجيزة

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب مكبل اليدين ومهشم الرأس بالبحيرة

ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية

ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر الفيس بوك بالصف

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في عين شمس

فيديو يقود الشرطة لضبط لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مالكة محل بالبحيرة ويضبط المتهم
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

قصة الغراب في القرآن الكريم والحكمة من اختياره للدفن وحكم التشاؤم منه

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية