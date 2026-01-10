الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في محل ملابس بفيصل

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل ملابس أسفل عقار سكني بشارع الملكة بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى باقى أجزاء العقار وإنقاذ قاطنيه من جحيم النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت بالطابق الأرضي أسفل العقار، وامتدت داخل المحل قبل أن يتم السيطرة عليها ومنع امتدادها لباقي العقار.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحريق لتأمين المنطقة، فيما تولى فريق من رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

