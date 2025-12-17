إحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة في مدينة نصر للجنايات

18 حجم الخط

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للإيجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، للمحاكمة الجنائية.

وقال المتهم إنه أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تأجير الشقق السكنية بقصد استقطاب ضحاياه من الفتيات والنساء.

وأضاف أنه عندما شاهد المجني عليها قعيدة تتحرك على كرسي استغل الفرصة، وظن أنه سيلامسها ولن تتكلم، ولن يصدقها أحد.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة قعيدة تفيد بتضررها من شاب لقيامه بالتحرش بها.

وقالت السيدة في البلاغ إنها كانت تريد شقة للايجار، وشاهدت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأخذت موعدا لمعاينتها، وتوجهت بالفعل إلى الشقة، وأثناء رؤيتها استغل المتهم إعاقتها وتحرش بها، ولامس أجزاء حساسة من جسدها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وترصد “فيتو” نص عقوبة التحرش، كالتالى:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

