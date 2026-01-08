السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا

18 حجم الخط

قضت محكمة الجنايات بـ محافظة المنيا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في مركز ملوي.

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات في ملوي المنيا

وتعود تفاصيل القضية إلى رقم 8975 لسنة 2025، حيث ثبت أمام المحكمة حيازة المتهم مصطفى علي لكمية من المخدرات بقصد الاتجار، وهو ما يُعد مخالفًا لأحكام القانون، مما استدعى توقيع العقوبة الصارمة عليه.

الأجهزة الأمنية بمركز ملوي

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي قد تمكنت من ضبط المتهم بحوزته المواد المخدرة، وعند مواجهته أقر بحيازتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

