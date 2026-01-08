الخميس 08 يناير 2026
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا

 قضت محكمة الجنايات بـ محافظة المنيا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في مركز ملوي.

المشدد 3 سنوات لعاملين قتلا آخر بسبب خلافات بينهم في المنيا

طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

وتعود تفاصيل القضية إلى رقم 8975 لسنة 2025، حيث ثبت أمام المحكمة حيازة المتهم مصطفى علي لكمية من المخدرات بقصد الاتجار، وهو ما يُعد مخالفًا لأحكام القانون، مما استدعى توقيع العقوبة الصارمة عليه.

 

الأجهزة الأمنية بمركز ملوي

 وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي قد تمكنت من ضبط المتهم بحوزته المواد المخدرة، وعند مواجهته أقر بحيازتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

