وكيل صحة المنيا: حملات على المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا حملة تفتيش مفاجئة شملت 12 مستشفى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان جودة الأداء داخل المنشآت الطبية بالمحافظة.

حملات مفاجئة على مستشفيات المنيا تضبط مخالفات صحية وتقرر إجراءات حاسمة

وشملت الجولة الرقابية المستشفيات التابعة للمنيا، حيث تابع وكيل وزارة الصحة بالمنيا سير العمل في الأقسام المختلفة، وتحقق من الالتزام الكامل بمواعيد العمل وكفاءة تقديم الخدمات، مع التأكيد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في أقسام المرضى.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا 

وأصدر وكيل صحة المنيا قرارًا بإحالة المخالفين للتحقيق فورًا، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء المهام الوظيفية أو تدني مستوى الخدمات الطبية لن يتم التسامح معه تحت أي ظرف، مشددًا على أن حقوق المرضى وجودة الخدمة الصحية خطان أحمران لا يمكن التهاون فيهما.

صحة المنيا 

كما حرصت الحملة على التأكد من سرعة إنهاء إجراءات تنسيق الحالات المحولة بين المستشفيات، لتقليل فترات الانتظار وتخفيف العبء على المرضى وذويهم، بالإضافة إلى توجيهات عاجلة بتوفير جميع النواقص في المعامل لرفع دقة وسرعة الفحوصات الطبية داخل المستشفيات.

