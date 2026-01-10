السبت 10 يناير 2026
مدرب من ذهب، أرقام قياسية لـ إيمرسي فاي مدرب كوت ديفوار قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا

إيمرسي فاي،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب

أرقام قياسية لـ إيمرسي فاي مدرب كوت ديفوار 

ويبحث إيمرسي فاي المدير الفني لكوت ديفوار، عن استمرار تفوقه الذي بدأه بعد أن تم تعيينه بداية من دور الــ16 فى النسخة الماضية لأمم إفريقيا 2023.

بعد دور أول سيئ وتأهل بمعجزة لدور الـ 16 فى نسخة 2023، تم تعيين إيمرسى فاى مديرا فنيا "مؤقتا" لمنتخب كوت ديفوار، فى وقت توقع له الجميع أنه سيخسر فى دور الـ16 ضد السنغال ويودع البطولة، ولكن المفاجأة أن فاى لم يعرف الخسارة فى 8 مباريات متتالية فى أمم إفريقيا لعام 2023، بل توج بالبطولة بعد الفوز على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة أبيدجان.

وفي النسخة الحالية تأهل لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية لمواجهة منتخب مصر فى المواجهة رقم 9 للمدير الفنى لـ «الأفيال» إيمرسى فاى.

سلسلة عدم الهزيمة لكوت يفوار هى ثانى أطول سلسلة لـ «الأفيال» فى تاريخ أمم إفريقيا، بعد أن تجنب الهزيمة فى 9 مباريات متتالية، فى سلسلة بدأت بعد الخسارة 3/2 فى دور الثمانية بنسخة 2010 وانتهت بالخسارة 2/1.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وكوت ديفوار 

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136.20 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في منتخب مصر

1- عمر مرموش - 65 مليون يورو 
2 - محمد صلاح - 30 مليون يورو  
3- محمود حسن تريزيجيه - 4.50 مليون يورو 
4- أحمد سيد زيزو - 4 ملايين يورو 
5- مصطفى محمد - 4 ملايين يورو 
6- إمام عاشور - 4 ملايين يورو 

أغلى 5 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

1- أماد ديالو - 50 مليون يورو 
2- يان ديوماندي - 45 مليون يورو 
3- عثمان ديوماندي - 45 مليون يورو 
4- إيفان نديكا  - 30 مليون يورو 
5- إيفان جويساند - 28 مليون يورو 
6- بازومانا توريه -  25 مليون يورو

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

وكان منتخب مصر قد فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميًّا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

منتخب كوت ديفوار، فيتو
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يختتم تحضيراته 

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

تريزيجيه جاهز لمواجهة كوت ديفوار

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر، في التدريبات الجماعية للفراعنة بعد تعافيه من الإصابة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

الجريدة الرسمية